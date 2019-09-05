الإصلاح يواصل الغدر بالتحالف العربي والشرعية لصالح الميليشيات

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الخميس 5 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، عن غدر جديد إرتكبته ميليشيا حزب الإصلاح بحق التحالف العربي والشرعية اليمنية لصالح ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقالت المصادر، أن ميليشيات الإصلاح، سلمت مواقع محررة في محافظة البيضاء للعناصر الإنقلابية بالتزامن مع محاولاتها تعطيل الحوار الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية .. مشيرة إلى أن فإن وحدات عسكرية من القوات التابعة لحزب الإصلاح تعمدت الانسحاب من مواقع تمركزها بمديرية ناطع، ما سمح لميليشيا الحوثي بتنفيذ هجوم مباغت على مواقع المقاومة المسنودة بقوات الحزام الأمني.
وذكرت المصادر، أن حزب الإصلاح سحب قواته فجأة بأسلحتها وذخائرها، لتعزيز جبهات مستحدثة للقتال في محافظة شبوة وغيرها .. مشيرة إلى أن ذلك فتح المجال أمام ميليشيا الحوثي لمهاجمة مواقع المقاومة في جبل قرحي .
وأضافت "إلا أنها تصدت للهجوم وكبّدت الميليشيا عدداً من القتلى والجرحى، فيما لقي خمسة من قوات الحزام الأمني مصرعهم، وأصيب ستة آخرون عند مهاجمتهم الميليشيا" .
ودأت عناصر حزب الإصلاح العسكرية على الغدر وطعن التحالف العربي لدعم الشرعية منذ إنطلاق عمليات عاصفة الحزم ضد الميليشيات الإنقلابية، وكانت البداية بتسليم احداثيات موقع تمركز القوات الإماراتية في مأرب للميليشيات التي قصفت الموقع بصاروخ باليستي أسفر عن إستشهاد العشرات من خيرة أفراد القوات الإماراتية .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.