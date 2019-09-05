شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة نجل الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي .. بشكل مفاجئ (أول صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8842577أكد متحدث باسم أسرة الرئيس المصري "المعزول" الراحل محمد مرسي، وفاة عبد الله مرسي نجل محمد مرسي إثر أزمة قلبية مفاجئة. تفاصيل لاحقا باذن الله. 8842577

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