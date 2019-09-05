شكرا لقرائتكم خبر عن جبروت امرأة .. مصرية تحرق زوجها بمساعدة عشيقها حتّى الموت والتفاصيل مرعبة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7815090قتلت زوجة مصرية زوجها حرقاً بمساعدة عشيقها في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ.

وفي التفاصيل، تلقّت إدارة البحث الجنائي، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في منزل بعزبة خميس التابعة لمركز بيلا، أسفر عن مصرع “ص.إ.ع” 45سنة، وعللت زوجته بنشوب حريق بسبب ماس كهربائي، أدى لإشعال النيران بالمنزل.

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وبالتحقيق وبتشديد الخناق على زوجة المجني عليه “ص.م” 36سنة، اعترفت بأنها وراء الجريمة وعشيقها “ح.ا”43سنة” يعمل على جرار زراعي.

كما تبين من التحريات أن الزوج كان مسافر لإحدى الدول العربية وعاد وأجرى عملية دعامه في القلب ولازم الفراش، فقررت الزوجة وعشيقها التخلص منه عقب تناول وجبة العشاء وتناول الدواء، وتم وضع منوم له ليتخلصوا منه، بسكب البنزين عليه وحرقه

وتمّ تحويل الزوجة وعشيقها على النيابة العامة.7815090