شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط إماراتي يفاجئ الجميع ويكشف عن أسلحة جديدة ستؤدي إلى كارثة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4661448كشف ضابط أمن إماراتي ومقرب من صناع القرار، حيث يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي، كشف عن أسلحة جديدة سيتم إستخدامها في اليمن و ستؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر حقيقية في اليمن، في محاولة من الإحتلال الإماراتي بحسم الأمر فيها وتقسيم اليمن كما هو مخطط منذ بداية الحرب الشرسة من قبل حلف الفجار على اليمن.

وكشف المغرد الإماراتي الشهير بدون ظل، و الذي يقدم نفسه على إنه ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي، وتصدق تغريداته وتسريباته دوما، كشف عن لقاء تم بين الأجهزة العسكرية الإماراتية و الأجهزة العسكرية في جيش الأسد.

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وفي حالة تم التعاون بين الرئيس السوري الأسد و بين شيطان العرب في شراء الغازات السامة وصناعة البراميل المتفجرة التي يسفر عنها ضحايا بالمئات و الآلاف في وقت قصير، ستشهد اليمن كارثة إنسانية فوق الكوارث التي شهدتها من الإمارات على مدى خمس سنوات من الحرب الشرسة على الشعب اليمني.

وكانت قد كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن حالة امتعاض أمريكي من موقف الإمارات الداعم لرئيس النظام السوريبشار الأسد، مشيرة نقلا عن مصادرها إلى ممارسة البيت الأبيض ضغوطا كبيرة على “عيال زايد” للتراجع وعدم فك عزلة الأسد الدولية.

ووفقا لما نقلته “رويترز” عن 5 مصادر فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على دول خليجية للامتناع عن إعادة العلاقات مع نظام الأسد في سوريا بما فيها الإمارات التي تحركت للتقارب مع دمشق للتصدي لنفوذ إيران.4661448