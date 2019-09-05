الاكثر مشاهدة - مطالبات للدوحة بإنشاء تمثال عملاق لـ‘‘ضاحي خلفان’’ .. والأخير يقدم خدمة كبرى لقطر وقناة الجزيرة ..

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات للدوحة بإنشاء تمثال عملاق لـ‘‘ضاحي خلفان’’ .. والأخير يقدم خدمة كبرى لقطر وقناة الجزيرة .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب صحفي يمني دولة قطر بصنع تمثال لحارس بارات دبي ضاحي خلفان في وسط الدوحة لأنه يستحق ذلك.

ففي إعتراف رسمي من حارس بارات دبي ضاحي خلفان، قال أن الإعلام القطري أقوى و أكثر إقناعا من إعلام المزروعي و خلف الحبتور، و هتك الأعراض.

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فقد نشر نائب قائد شرطة دبي السابق، وحارس بارات دبي الحالي، الفريق ضاحي خلفان، عبر تويتر صباح اليوم، تغريدة وصف فيها قوة وتأثير الإعلام القطري، بعد يوم من اعتذاره من إعلاميي قناة الجزيرة فيصل القاسم وجمال ريان، وآخرين.

وفال خلفان في تغريدته التي لسعها الدبور: “‏كنت أسمع دائما عن قوة وتأثير الاعلام القطري وتفوقه في المنطقة وكنت أرد على كثير من الخليجيين بأنه لا عليكم منه.. ولكنه في الحقيقة اعترف اليوم بأن إعلامها وشبكات تواصلها الاجتماعي استطاعت أن تحقق أهدافها وتشوه صورة خصومها.. فهي لا تترك سبيلا إلا اتخذته للوصول إلى الغاية المطلوبة”.