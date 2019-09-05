شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اعلان طارئ من علي سالم البيض يكشف عن مفاجأة لم يتوقعها احد ..هل تتغير المعادلة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلان طارئ من علي سالم البيض يكشف عن مفاجأة لم يتوقعها احد ..هل تتغير المعادلة ؟

اعلن مكتب الرئيس الجنوبي الاسبق على سالم البيض ان حوار الاخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي مع اركان الشرعية هو شيء ايجابي وبناء وتشكر عليه المملكة العربية السعودية.



وبحسب صحيفة " الدستور " فإن علي سالم البيض وجه نداء لكل الطراف قال فيه " السعودية والامارات هم اشقائنا ولا يريدون لنا الا الخير لكن هناك اطراف لا تريد الخير لأبناء اليمن فهم لا يفكرون الا بمصالحهم الحزبية والمنفعة الشخصية حتى لو سالت دماء اليمنيين الى الركب.

------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• عاجـــل : السعودية تعلن حالة الطوارئ وتستعين بـ"الصخرة السوداء" ..و بن سلمان في واجهة الاحداث .. ورويترز تكشف التفاصيل الطارئة

"حبّة سحرية" تغزو الأسواق السعودية ..تعالج الأمراض وتنشر الأمن والأمان ..! «صورة وتفاصيل»

عاجـــل : اعلان طارئ من علي سالم البيض يكشف عن مفاجأة لم يتوقعها احد ..هل تتغير المعادلة ؟

• الإفتاء المصري يُوضح حكم حب المرأة المتزوجة لغير زوجها .. "لا تأثم بل قد تُثاب"..الإفتاء المصري يُوضح !؟

Advertisements

• ما فعلته فتاة سعودية يوم امس بالطريق الرابط بين مكة وجدة كان مفاجئا وصادم للجميع ..وبطل سعودي تدخل في اللحظات الاخيرة وانقذ الموقف ..«شاهد صور وتفاصيل ما حدث»

• عاجـــل : مدينة الدمام السعودية تصحو على فاجعة مرعبة ..القبض على سائق حافلة للطالبات أعترف بـ 200 جريمة معاشرة جنسية مع قاصرات وبالغات ..شاهد الصور والمقاطع الصادمة التي تم العثور عليها في هاتفه

----------------------------------------



واضاف " القاتل يمني والمقتول يمني فهل نجد عقلاء يوقفون هذه المجازر المروعة والدماء الطاهرةة ويعيدون اليمن سعيدا كما كان يطلق عليه ويقفون معاناة ابناء اليمن في الشمال والجنوب؟

من جانبها أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول يمني، أن مسؤولي الحكومة الشرعية بدأوا محادثات غير مباشرة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في جدة لإنهاء القتال في الجنوب.

وقال أحمد عمر بن فريد، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، على "تويتر" إن ذهاب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جدة يأتي "استجابة لدعوة السعودية وتقديراً لمكانتها الرفيعة وحرصاً على السلام وتأكيداً لموقفنا الثابت كحليف وثيق في دحر المشروع الإيراني من اليمن".

واعتبر أنه "لهذه الأسباب نتواجد هناك ولا تعنينا تخرصات الموتورين".

ووصل وفد من المجلس الانتقالي برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، مدينة جدة للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه السعودية بين أطراف النزاع في عدن.

وصرح عدنان الكاف، عضو الوفد المشارك، بأن حضور وفد المجلس الانتقالي إلى جدة يأتي تأكيداً على جدية التزام المجلس واحترامه لدعوة الحوار التي تبنتها السعودية.

يأتي وصول وفد الانتقالي للمرة الثانية إلى جدة في أعقاب التطورات التي شهدتها محافظتا أبين وشبوة مؤخراً، وتدخّل التحالف لتهدئة الأوضاع والدفع لعقد الحوار.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس أكد ضرورة حل الخلاف وإنهاء التصعيد في عدن عبر الحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية.

وفي لقاء له مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، شدد الجانبان على دعم المبادرة السعودية، وضرورة إنهاء الأزمة عبر الحل السياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وتكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها إنسانياً.