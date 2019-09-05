شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ما فعلته فتاة سعودية يوم امس بالطريق الرابط بين مكة وجدة كان مفاجئا وصادم للجميع ..وبطل سعودي تدخل في اللحظات الاخيرة وانقذ الموقف ..«شاهد صور وتفاصيل ما حدث» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما فعلته فتاة سعودية يوم امس بالطريق الرابط بين مكة وجدة كان مفاجئا وصادم للجميع ..وبطل سعودي تدخل في اللحظات الاخيرة وانقذ الموقف ..«شاهد صور وتفاصيل ما حدث»

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كانت هذه تفاصيل خبر ما فعلته فتاة سعودية يوم امس بالطريق الرابط بين مكة وجدة كان مفاجئا وصادم للجميع ..وبطل سعودي تدخل في اللحظات الاخيرة وانقذ الموقف ..«شاهد صور وتفاصيل ما حدث» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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