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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بغطا جوي من الطيران السعودي ...قوات الجيش الوطني تهاجم في هذه اللحظات مواقع الانقلابيين ..."تطورات متسارعة "
شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات للميليشيا المتمردة أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر الانقلاب والتمرد والخيانة، وتدمير آلية وطقمين للميليشيا.
واستهدفت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي امس الأربعاء تجمعات وآليات قتالية لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمال غربي البلاد.
وبالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم وإعاظة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية غارات جوية على تجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة، في محيط مدينة حرض.
وخلفت الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي، وتدمير آلية للميلشيا.
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