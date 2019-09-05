شكرا لقرائتكم خبر عن الامير محمد بن سلمان في خطر ...تفاصيل خطيرة تنشر للمرة الاولى ...هذا مايفعلة ولي العهد الشاب في قصرة ...ولهذه الأسباب امتنع عن زيارة امريكا وارسل اخاه نيابة عنه وعلاقة مقتل خاشقجي بذلك "تفاصيل من داخل القصر الملكي " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الامير محمد بن سلمان في خطر ...تفاصيل خطيرة تنشر للمرة الاولى ...هذا مايفعلة ولي العهد الشاب في قصرة ...ولهذه الأسباب امتنع عن زيارة امريكا وارسل اخاه نيابة عنه وعلاقة مقتل خاشقجي بذلك "تفاصيل من داخل القصر الملكي "

في كتابه الجديد " الحصار . . ترامب تحت النار " ( Siege : Trump Under Fire ) ، يكشف الكاتب الأمريكي الشهير مايكل وولف أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعاني من مشكلة مزمنة وهي تعاطي الكوكايين وألعاب الفيديو . وأكد وولف أن ابن سلمان لا يزال يتعاطى المخدرات ، والإدارة الأمريكية تعرف ذلك . ويتحدّث وولف عن تورط النظام السعودي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي ودعم التنظيمات الإرهابية وتستر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه. Advertisements كما يتطرق الى الخلافات بين الأسرة الحاكمة في السعودية. هذا ويركّز الكتاب على سلوك ترامب وإدارته، وقد عُدّ من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك، وهو من سلسلة "نار وغضب"، وصدر في حزيران/يونيو 2019. ويستند هذا الكتاب إلى أكثر من 150 مصدرًا تحدث معهم وولف.

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كانت هذه تفاصيل خبر الامير محمد بن سلمان في خطر ...تفاصيل خطيرة تنشر للمرة الاولى ...هذا مايفعلة ولي العهد الشاب في قصرة ...ولهذه الأسباب امتنع عن زيارة امريكا وارسل اخاه نيابة عنه وعلاقة مقتل خاشقجي بذلك "تفاصيل من داخل القصر الملكي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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