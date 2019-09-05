شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يدعون لتبادل شامل للأسرى والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
دعا رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى جميع الأطراف اليمنية إلى إجراء تبادل كامل وشامل لجميع الأسرى والمعتقليين اليمنيين عبر أي طريقه مناسبة للجميع وعبر أي وساطات يتم التوافق عليها.
وعبر في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" عن أمله في أن تلقى هذه الدعوة استجابة لدى الحكومة الشرعية وأن لا يتم رفضها كما فعلوا مع دعوات سابقة.. وفق قوله.
وتأتي هذه الدعوة عقب مقتل نحو 100 أسير وجرح نحو 40 آخرين بقصف للتحالف على مبنى كلية المجتمع بذمار بعد أن اتخذهم الحوثيون دروعاً بشرية.
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