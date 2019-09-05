شكرا لبحثكم عن خبر علي الكازمي (أبومشعل) يكتب : نصيحتي لمشروع الانتقالي !!! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نصيحة محب اتركوا الميسري و ابومشعل وهادي والشرعية والاحزاب اتركوا سفاسف الامور تركوا مداهمة البيوت بحجة اعتقال مطلوبين مناوئين لكم اتركوا الاستهزاء او السخرية من الاخرين ارموا كل شيء فيه صراع وراء ضهوركم انظروا للمستقبل وضعوا خطوط عريضة ملموسه نتائجها ميدانيا اعملوا نموذج رائع للتعايش السلمي احرجوا خصومكم من سبقكم في حكم عدن وتلافوا كل الأخطاء عندها
انا اثق ان كل من كان ضدكم سيغفر لكل الأخطاء رقم جسامتها طمنو خصومكم أنكم محل دوله الان وحافظوا عليهم واشعروهم ان هذا وطنهم وانتم احق بحكمه واثبتوا لجميع المشككين أنكم كنتم في الطريق الصحيح اعملوا بروح وطنيه كبيره بعيدا عن اي انتقام وأعمال نهب وتنكيل واستقوى على الاخرين اعملوا زيارات ميدانيه لزيارة منازل من تم دهمها ونهبها وأرسلوا رساله للمكلومين والمقهورين في بلدهم
ان هذا العمل فقط اتى في لحظه تاريخيه فاصله وانه ان الاوان لتجاوزه اذهبوا لقادة المقاومة وابطالها وجواهر معركة ٢٠١٥ وكرموهم في منازلهم التي تم دهمها واعتذروا لهم فجبر الخواطر اكبر من تعويض كنوز الدنيا اعملوا قانون يحاسب انصاركم قبل غيرهم من مثيري الفتن وتوزيع صكوك الوطنية والخيانة افتحوا صفحة بيضاء مع المجتمع بعيدا عن جراح ما حصل طيلة السنوات الماضية حسسو الجميع أنكم تحملون مشروع عظيم مشروع ملايين من البشر مشروع مستقبل امه
لن يقوم اي وطن إلا بأهداف نبيله وعظيمه بدايتها تصحيح الأخطاء وليس المكابرة في الاستمرار فيها عدن تستحق ان تعيش بكل طوائفها والوانها الجنوب تستحق ان تعيش بهدوء بعد ضجيج سنوات الحرمان والدماء والانتقام
صدقوني ان فعلتو ما ذكرناه ولو حتى جزء منه سيأتي لكم غالبيه من الان يرونكم اعداء سيلتف الكثير حولكم لا تحطموا أحلام نصر ٢٠١٥م الذي بداء يتلاشى في حضرموت وشبوه وأبين وسيتمر هذا الاضمحلال حتى يصل الجميع إلى نهاية كل شيء وستنهار كل الأحلام ولن تبقى الا الذكريات فقط من مشروع وطني عظيم انحسر رويدا رويدا حتى الوصول للوحل
الذي سيعلق فيه الجميع ولا مفر حينها من نهاية امه وضعت نفسها في هذا الموقف بسبب الاستمرار في الخطاء والسبب الغطرسة والغرور والعناد والطرف الآخر سيبقى على نفس الطريق الآخر الخاطئ والمحصلة النهائية فشل الجميع ونهاية أحلام شعب بسيط وامه تعبت لتقطف ثمار كل سنوات الحرمان والدمار والترويع ولم تحقق شيء اللهم فاشهد اللهم فاشهد
حرر بتاريخ 4 سبتمبر 2019م
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