شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش الوطني تكسر هجوماً للحوثيين بالجوف.. وتكبدهم خسائر فادحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تصدت قوات الجيش الوطني بمحور الجوف، مساء أمس الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، لهجوم حوثي عنيف، على مواقع الجيش في جبهة ”الوجف“ بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

وقال أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن ”مليشيا الحوثي شنت هجوماً كبيراً بمختلف أنواع الأسلحة، على مواقع الجيش في جبهة الوجف بمديرية خب والشعف“.

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وأوضح ”العكيمي“ أن مجاميع كبيرة من وحدات ما يسمى بـ”كتائب الموت“ التابعة للحوثيين شاركت في الهجوم، الذي كانت المليشيات تسعى من خلاله لاختراق جبهة ”الوجف“ والالتفاف على قوات المحور في وادي ”السليلة“ والذي يعتبر البوابة الرئيسية لـ”اليتمة“.

وأكد أركان حرب المحور أن ”قوات اللواء 165 التابعة لمحور الجوف تمكنت من كسر هجوم الحوثيين بعد معارك عنيفة استمرت حتى صباح اليوم الأربعاء“، مشير اًإلى أن قوات اللواء تصدت لمليشيا الحوثي وكانت لها بالمرصاد.

ولفت العميد العكيمي إلى أن الهجوم كان ”رد فعل حوثي على مشاركة كتيبة الدعم والإسناد التابعة للمحور، في فك الحصار على قوات الجيش الوطني في كتاف بمحافظة صعدة“.