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أول تعليق إماراتي على حوار جدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إنه يتطلع إلى نجاج حوار جدة، الذي ينتظر أن يجمع بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وأشار إلى أن وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للمملكة العربية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بحرص وحنكة واقتدار.. وفق قوله.

 

وكان ناطق الحكومة اليمنية راجح بادي نفى في وقت سابق اليوم وجود أي حوار بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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