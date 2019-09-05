شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق إماراتي على حوار جدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إنه يتطلع إلى نجاج حوار جدة، الذي ينتظر أن يجمع بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأشار إلى أن وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بحرص وحنكة واقتدار.. وفق قوله.
وكان ناطق الحكومة اليمنية راجح بادي نفى في وقت سابق اليوم وجود أي حوار بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
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