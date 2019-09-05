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الأمم المتحدة: خطر الموت يداهم 35 ألف مريض بالسرطان فى اليمن

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الأمم المتحدة: خطر الموت يداهم 35 ألف مريض بالسرطان فى اليمن

الخميس 5 سبتمبر 2019

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الأمم المتحدة: خطر الموت يداهم 35 ألف مريض بالسرطان فى اليمن

كتب

الخليج 365

حذرت الأمم المتحدة من وفاة 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن، إن لم يتوفر التمويل اللازم لعلاجهم.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، أن 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع التمويل.

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وذكر مكتب المنظمة باليمن في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" ، أنه "لا ينبغي أن يعد السرطان بمثابة عقوبة إعدام لكنه في اليمن أصبح كذلك"، محذرا من أن عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض.

 

وأكد مكتب المنظمة العالمية أن توفر علاج مرض السرطان في اليمن خيارا غير متاحا لـ30 ألف مريض بالسرطان بمن فيهم 12 في المائة من الأطفال الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، بسبب توقف التمويل.

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