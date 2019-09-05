شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب إماراتي يوجه رسالة شديدة اللهجة لضاحي خلفان بشأن اليمن .. والاخير يرد .. شـاهـد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2218907رد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الثلاثاء، على تغريدة للكاتب الإماراتي عبدالغفار الحسين، قال إنها موجهة نحوه مشيرا إلى أن هجومه على الحكومة اليمنية لم يحدث إلا بعد أن وجهت اتهامات للإمارات بـ"التآمر" في جنوب اليمن.

وكتب الحسين تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر قال فيها: "بعض المحسوبين على أجهزة الدولة والحكومات المحلية يتجاوزون كل الأعراف في مواقفهم وأقوالهم السلبية ضد الدول والآخرين ويسيئون إلى الإمارات وسمعتها.. إذا أراد هؤلاء أن يعرفوا قدرهم في أوساط الناس فعليهم الإعتزال عن مناصبهم وما هم فيه من النفوذ والجاه".

ورد خلفان على تغريدة الكاتب الإماراتي قائلا: " ابو نبيل.. تقريبا موجه البوصلة نحوي جزاك الله خيرا...ترى نفهم المغزى... .لم نهاجم احدا.. إلا حينما اتهموا الامارات بالتآمر في احداث الجنوب.....ولم يتركوا سببا الا وردوه للشيخ محمد طبعا هذا الاتهام اوجعنا.. ربما لا يعني بالنسبة لك شيئا يذكر...الله اعلم...لكن انا كان ذلك مؤلما لي".

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وتابع نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة لحقة قائلا: "سنظل يا ابا نبيل مدافعين عن دولتنا وعن كل شيوخنا بالكلمة القوية الشريفة المؤثرة في التصدي لأعداء الوطن..ليتك تدري بمعزة خليفة ومحمد و محمد وكل حكام الامارات في قلوبنا. اما اؤلئك الذين يغردون بالكلمات البذيئة فهم لا يمثلون الا أنفسهم".

وكان قد تعرض خلفان لانتقادات عدة بعد تغريداته الأخيرة عن الحكومة اليمنية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على خلفية "أحداث عدن" في حين أيده مغردون آخرون بوجهة نظره.

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