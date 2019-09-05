شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الامارات تتحدى السعودية والشرعية وتقوم بتصعيد مفاجئ في عدن.. "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 3215167استبقت دولة الامارات اعلان الحكومة الشرعية اليمنية على عزمها في استعادة عدن بالسلم او الحرب في ارسال عشرات المدرعات الى العاصمة المؤقتة عدن لتعزيز مليشياتها في الانتقالي.
وافادت مصادر محلية عن وصول عشرات المدرعات الإماراتية اليوم الاربعاء إلى مدينة عدن .
عاجل.. الامارات تتحدى السعودية والشرعية وتقوم بتصعيد مفاجئ في عدن.. ماذا يحدث؟
وقالت المصادر ان أكثر من 60 مدرعة إماراتية وصلت عبر البحر حيث تم نقلها إلى احد المعسكرات الخاصة بالحزام الأمني.
وجاء وصول المدرعات عقب يوم من وصول 30 مدرعة سابقة يوم الثلاثاء .
وياتي وصول هذه المدرعات وسط حديث لمعركة مرتقبة بين قوات الجيش والحزام في عدن .3215167
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الامارات تتحدى السعودية والشرعية وتقوم بتصعيد مفاجئ في عدن.. "ماذا يحدث؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.