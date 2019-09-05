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عدن - ياسمين التهامي - 3215167استبقت دولة الامارات اعلان الحكومة الشرعية اليمنية على عزمها في استعادة عدن بالسلم او الحرب في ارسال عشرات المدرعات الى العاصمة المؤقتة عدن لتعزيز مليشياتها في الانتقالي.

وافادت مصادر محلية عن وصول عشرات المدرعات الإماراتية اليوم الاربعاء إلى مدينة عدن .

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عاجل.. الامارات تتحدى السعودية والشرعية وتقوم بتصعيد مفاجئ في عدن.. ماذا يحدث؟

وقالت المصادر ان أكثر من 60 مدرعة إماراتية وصلت عبر البحر حيث تم نقلها إلى احد المعسكرات الخاصة بالحزام الأمني.

وجاء وصول المدرعات عقب يوم من وصول 30 مدرعة سابقة يوم الثلاثاء .

وياتي وصول هذه المدرعات وسط حديث لمعركة مرتقبة بين قوات الجيش والحزام في عدن .3215167