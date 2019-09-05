شكرا لبحثكم عن خبر وصول مدرعات إماراتية إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصلت يوم الأربعاء مدرعات إماراتية إلى مدينة عدن .

وقالت مصادر صحيفة "عدن الغد" ان أكثر من 60 مدرعة إماراتية وصلت عبر البحر حيث تم نقلها إلى احد المعسكرات الخاصة بالحزام الأمني.

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وجاء وصول المدرعات عقب يوم من وصول 30 مدرعة سابقة يوم الثلاثاء .

وياتي وصول هذه المدرعات وسط حديث لمعركة مرتقبة بين قوات الجيش والحزام في عدن .