شكرا لبحثكم عن خبر وصول مدرعات إماراتية إلى عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وصلت يوم الأربعاء مدرعات إماراتية إلى مدينة عدن .
وقالت مصادر صحيفة "عدن الغد" ان أكثر من 60 مدرعة إماراتية وصلت عبر البحر حيث تم نقلها إلى احد المعسكرات الخاصة بالحزام الأمني.
وجاء وصول المدرعات عقب يوم من وصول 30 مدرعة سابقة يوم الثلاثاء .
وياتي وصول هذه المدرعات وسط حديث لمعركة مرتقبة بين قوات الجيش والحزام في عدن .
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