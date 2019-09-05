قرارات رئاسية تطيح بقيادات عسكرية في القوات المسلحة اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقالت الشرعية اليمنية الأربعاء قائد كبير في وزارة الداخلية، متورط بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي. وأصدر وزير الداخلية أحمد الميسري قرارا يقضي باقالة الرائد أحمد طالب المرزقي من قيادة القوات الخاصة بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. Advertisements وعين الميسري بدلا عن المرزوقي العقيد عبدربه لعكب. ويعد المرزوقي أول من سلم مواقع تتبع اللجنة الأمنية بشبوة للنخبة شرق مدينة عتق وسهل تمركز ميليشيا الانتقالي في معسكر القوات الخاصة لمهاجمة منزل المحافظ.

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