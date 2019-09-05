شكرا لبحثكم عن خبر حشود قبلية غير مسبوقة الى صعدة ”للفزعة” مع مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظتي عمران وصعدة، الاربعاء، أن مليشيا الحوثي حشدت الاف من أبناء القبائل الى مختلف جبهات المواجهة مع قوات الجيش اليمني بصعدة، باسم"الفزعة".
وأوضحت المصادر ل"المشهد اليمني " أن المليشيا عقدت اجتماعات مكثفة خلال الايام الماضية مع أبناء القبائل، بكافة مديريات وعزل وقرى عمران، لطلب الفزعة منهم الى جبهة كتاف، والجبهات الاخرى بصعدة، ولمدة عشرة أيام.
وأشارت المصادر الى أن بعض من تم دعوتهم رفضوا الاستجابة لطلب مشرفي المليشيا بالمشاركة في "الفزعة".
فيما أفادت مصادر بصعدة ل"المشهد اليمني" بوصول حشود حوثية غير مسبوقة الى المدينة، و أرتال مقاتلين سحبت من كل الجبهات والهدف جبهات صعدة في باقم ومران ورازح وكتاف. ونوهت المصادر برؤيتها للمئات من جنسيات أخرى بصفوف المليشيا؛ يرجح أن يكونوا أفارقة.
وتشهد جبهات محافظة صعدة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وبدعم من مقاتلات التحالف العربي من جهة، ومليشيا الحوثي المتمردة من جهة أخرى.
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