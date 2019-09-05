شكرا لبحثكم عن خبر بينها عربات ومدرعات .. تعزيزات عسكرية ضخمة في طريقها إلى أبين بالتزامن مع الذهاب إلى جدة (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدينة عتق، عصر الأربعاء. وقال سكان محليون ان قوات عسكرية وصلت الى عتق على ظهر قاطرات. وتضم التعزيزات العسكرية دبابات، وناقلات جند، وسلاح كاتيوشا. Advertisements وتمركزت القوات في محور عتق. وقال مصدر عسكري ان هذه القوات ستواصل طريقها صوب ابين. وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع بدء حوار غير مباشر بين الحكومة الشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عبر وسيط سعودي.

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