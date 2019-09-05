شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة ...الأمريكان يخترقون منزل الامير بن سلمان ويكشفون تفاصيل خطيرة ولي العهد وحقيقة تورطه بشكل مباشر في اغتيال خاشقجي "خطير للغاية " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2831188

عاجل : الرئيس هادي يتلقى الان خبر صادم...أحد اهم واكبر الالوية بالجيش الوطني تعلن انشقاقها وولائها لهذا الطرف ويبدا بأول تحرك عسكري "تفاصيل خطيرة"

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في كتابه الجديد " الحصار . . ترامب تحت النار " ( Siege : Trump Under Fire ) ، يكشف الكاتب الأمريكي الشهير مايكل وولف أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعاني من مشكلة مزمنة وهي تعاطي الكوكايين وألعاب الفيديو . وأكد وولف أن ابن سلمان لا يزال يتعاطى المخدرات ، والإدارة الأمريكية تعرف ذلك .

ويتحدّث وولف عن تورط النظام السعودي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي ودعم التنظيمات الإرهابية وتستر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه.

كما يتطرق الى الخلافات بين الأسرة الحاكمة في السعودية.

هذا ويركّز الكتاب على سلوك ترامب وإدارته، وقد عُدّ من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك، وهو من سلسلة "نار وغضب"، وصدر في حزيران/يونيو 2019.

ويستند هذا الكتاب إلى أكثر من 150 مصدرًا تحدث معهم وولف.2831188