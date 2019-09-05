عاجل : الرئيس هادي يتلقى الان خبر صادم...أحد اهم واكبر الالوية بالجيش الوطني تعلن انشقاقها وولائها لهذا الطرف ويبدا بأول تحرك عسكري "تفاصيل خطيرة"

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عدن - ياسمين التهامي - 1868494

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اعلن اليوم الاربعاء أبرز ألوية الشرعية بمحافظة حضرموت لواء "بارشيد" تأييده ووقفة مع ما يسمي بالنخبة الحضرمية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

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ويجري المجلس الانتقالي في حضرموت تحضيرات عسكرية، عشية دعوة رئيسه لتظاهرة في المكلا، مما يثر المخاوف بشأن الهدف.

وذكرت مصادر محلية في حضرموت أن قيادات في المجلس، الموالي للإمارات، وبحضور ضباط إماراتيين أشرفوا، الأربعاء على بروفات لعروض عسكرية، شملت اللواء الثالث والرابع والسادس النخبة حضرمية.

وأشارت المصادر إلى أن العرض المرتقب سيكون بمناسبة تخرج الدفع “18-19-21” من هذه الألوية.

ورغم أنه من المفترض اقتصار العرض على مسيرات راجلة للمتخرجين؛ إلا أن وصول طائرات وعربات عسكرية إماراتية إلى قاعدة الريان عزز المخاوف من إقدام الانتقالي لإعلان سيطرته على المكلا رسمياً، خصوصاً بعد نجاح المجلس في السيطرة على “لواء بارشيد”، أبرز ألوية “الشرعية” في المكلا. وأعلن اللواء، في وقت سابق اليوم، تأييده للنخبة الحضرمية ووقوفه معها.

ويتزامن الإعلان مع نشر النخبة نقاط تفتيش تستهدف أبناء المحافظات الشمالية، فضلاً عن بدء أبرز قادة المجلس، ويدعي صالح بن علي أبو بكر، بتجهيز قوة عسكرية تحت مسمى “الصاعقة الحضرمية”، تمهيداً لإرسالها إلى شبوة.

ولم تُعرف بعد أسباب هذه التحركات، وما إذا كانت مجرد بروفة للاستعراض عسكرياً، وسط توقعات بعدم المشاركة الشعبية في التظاهرة التي دعا لها الزبيدي تحت مسمى ” الوفاء للإمارات”، أم أنها مقدمة للتحرك عسكرياً، في محافظة بات الانتقالي يتعرض فيها لاستئصال سعودي، لكن مراقبين رأوا أن تلك التحضيرات مجرد تجهيز تعزيزات لدعم قوات الانتقالي في شبوة، والتي فشلت مؤخراً في السيطرة على عزان، وتكبدت خسائر كبيرة، خصوصا وأن هذه التحركات تتزامن مع دفع قوات هادي بتعزيزات كبيرة إلى عتق، قادمة من مارب، وإعادة رفع درجة التأهب تحسباً لهجمات الانتقالي.1868494