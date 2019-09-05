شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحزب المؤتمر لحاكم دبي: اليمن وشعبها وتاريخها ليس مشاعا لكل جاهل أو من لديه مركب نقص تاريخي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8088533

الإفتاء المصري يُوضح حكم حب المرأة المتزوجة لغير زوجها .. "لا تأثم بل قد تُثاب"..الإفتاء المصري يُوضح !؟

اعلنت اعتزالها الرقص ، وظهرت بملابس الحمام الفاضحة ..شاهد الفنانة صافيناز في ظهور الاباحي الجديد .."صور"

Advertisements

أعرب القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، عادل الشجاع، عن تقديره للموقف الذي أطلقه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي شدد خلالها على ضرورة توقف الحملات المسيئة التي يقودها مغردون إماراتيون بحق جيران الإمارات وبقية دول العالم.

وقال "الشجاع" في مقال نشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن "بن راشد" ضع مشرطه على جرح إعلامي تنزف منه اليمن، مضيفا: "ندرك أن دافعك القومي جعل الكيل يطفح لديك وأنت تتابع كل يوم العبث والإسفاف على منصة التواصل الاجتماعي، لقد أدركت في حين غفل الآخرون أن ذلك الإسفاف يخصم من رصيد دولة الإمارات ، ذلك الرصيد الذي بناه آل هيان وآل مكتوم والآلاف من فرق العمل ".

وخاطب "الشجاع" حاكم دبي قائلا: "لقد قلت وقولك الحق إن سمعة الإمارات ليست مشاعا للمغردين الذين لا يهمهم سوى رفع أرصدتهم من المتابعين . كذلك فإن النيل من اليمن وشعبها وتاريخها ليس مشاعا لكل جاهل أو لديه مركب نقص تاريخي".

واستطرد قائلا: "نقدر لك موقفك وحرصك على مصلحة الإمارات وغيرتك على اليمن . لقد خطيت رسالتك تلك بدم الحرقة فلامست الجراح النازف في اليمن كونها البلد الأكثر تعرضا لتغريدات أولئك الذين يحسبون على الموقف الرسمي الإماراتي ، إما بسبب قربهم من الدوائر الخاصة أو بحكم المناصب السابقة ".

وأشار "الشجاع"، إلى أنه لم يتلق أي بلد من السب والشتيمة مثلما تلقت اليمن من مثل هؤلاء من لغة منحطة ومفردات بذيئة وتحريض على القتل والانفصال، في إشارة منه للمغردين الإماراتيين الذين أساءوا لليمن.

وأضاف أن تناول هؤلاء المغردون سكان شمال اليمن بالانتقاص وازدراء الجغرافيا والتاريخ، مؤكدا أن "مثل هؤلاء مكانهم الطبيعي في السجون بتهم التحريض على القتل والتمييز والازدراء وبث الكراهية، مثل هؤلاء يقزمون الإمارات ، وتبقى اليمن محفورة في جدار التاريخ سبعة ألف سنة". 8088533