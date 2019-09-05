شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يرفض مقترح التحول الى حزب سياسي والمشاركة في الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1833910

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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، رفضه لـ فكرة التحويل إلى حزب سياسي وجزء من الحكومة الشرعية .

وقال نزار هيثم، المتحدث الرسمي للمجلس لـ صحيفة الشرق الأوسط السعودية: إنّ أمر تحوّل "الانتقالي" الى حزب سياسي غير مقبول تماماً.

وأضاف متحدث الإنتقالي، إلى أن المجلس لدية قضية واضحة وهي استعادة دولة الجنوب العربي " الإنفصال وفك الإرتباط "، مؤكداً أن المجلس لن يتخلى عن قضيته.

وأوضح نزار هيثم بأن المجلس لا يرغب ولن يطلب المشاركة في السلطة الشرعية مبيناً أنهم ليسوا جزءا من حكومة الرئيس هادي.

وأشار هيثم بأن الإنتقالي لديه رؤية واضحة لإدارة الجنوب بشكل خاص، وقال الحديث في هذ التفاصيل سيكون في حوار "جدة" لضمان مصالحنا المستقبلية.1833910