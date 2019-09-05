شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يرفض مقترح التحول الى حزب سياسي والمشاركة في الشرعية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 1833910
الإفتاء المصري يُوضح حكم حب المرأة المتزوجة لغير زوجها .. "لا تأثم بل قد تُثاب"..الإفتاء المصري يُوضح !؟
اعلنت اعتزالها الرقص ، وظهرت بملابس الحمام الفاضحة ..شاهد الفنانة صافيناز في ظهور الاباحي الجديد .."صور"
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، رفضه لـ فكرة التحويل إلى حزب سياسي وجزء من الحكومة الشرعية .
وقال نزار هيثم، المتحدث الرسمي للمجلس لـ صحيفة الشرق الأوسط السعودية: إنّ أمر تحوّل "الانتقالي" الى حزب سياسي غير مقبول تماماً.
وأضاف متحدث الإنتقالي، إلى أن المجلس لدية قضية واضحة وهي استعادة دولة الجنوب العربي " الإنفصال وفك الإرتباط "، مؤكداً أن المجلس لن يتخلى عن قضيته.
وأوضح نزار هيثم بأن المجلس لا يرغب ولن يطلب المشاركة في السلطة الشرعية مبيناً أنهم ليسوا جزءا من حكومة الرئيس هادي.
وأشار هيثم بأن الإنتقالي لديه رؤية واضحة لإدارة الجنوب بشكل خاص، وقال الحديث في هذ التفاصيل سيكون في حوار "جدة" لضمان مصالحنا المستقبلية.1833910
كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي يرفض مقترح التحول الى حزب سياسي والمشاركة في الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.