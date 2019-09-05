شكرا لقرائتكم خبر عن اعلنت اعتزالها الرقص ، وظهرت بملابس الحمام الفاضحة ..شاهد الفنانة صافيناز في ظهور الاباحي الجديد .."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7016352نشرت الفنانة والراقصة الاستعراضية صافيناز، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بـ"روب الاستحمام"، وأوضحت أنها تتواجد في الإسكندرية، وبذلك تكون نفت الأخبار الت تدوالها حول هروبها من مصر.

قصة هروب صافيناز من مصر

القصة بدأت خلال الأيام الماضية، حيث انتشر أخبارا تفيد بهروب صافيناو من مصر، واعتزالها للرقص تماما،، وذلك على خلفية الأزمات التي تتعرض لها.





قرّرت الراقصة الأرمينية صافينار، عدم الرقص مرة أخرى في الحفلات الخاصة أو الزفاف في مصر، رغم الشهرة الواسعة التي حققتها هناك، حيث كشفت في تصريحات صحفية أن سبب امتناعها عن الرقص هو عدم قدرتها على تحقيق المكاسب لارتفاع المبالغ التي تُسدّدها الأخيرة؛ للحصول على التراخيص اللازمة لإحياء حفلاتها.



وأكّدت الراقصة في تصريحها بأنها قد تعود لإحياء الحفلات في حالة تخفيض المبالغ المطلوبة لمنحها تراخيص الرقص، مستنكرةً في نفس الوقت ما تعرّضت له موخرًا قائلةً: "مواقف غريبة بتحصلي"، حيث كانت أزمة كبيرة قد تعرّضت لها الراقصة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء إحيائها حفلًا بإحدى شواطئ "الساحل الشمالي"، حيث طلبت الأخيرة صعود الفتيات للمسرح ومشاركتها في الرقص، فصعدت فتاتان ترتديان "المايوه" وشاركتاها الرقص، مما اعتبره البعض نوعًا من الفسق والفجور وفق الفجر .



واعتبر الجمهور أن تصريحات صافيناز ليست السبب الوحيد لاعتزامها التوقف عن إحياء الحفلات بمصر، بل كثرة البلاغات والمحاضر التي حُرِّرت ضدها من قبل بعض الحقوقيين الذين اتهموها بارتداء ملابس رقص غير لائقة ومثيرة، والتحريض على الفسق والفجور، رغم أنها ردّت على ذلك بأنها تحترم القانون المصري ولا ترقص إلا وهي ترتدي "الشورت"، ويرصد "الفجر الفني" أبرز أزمات صافيناز في مصر:



الإقامة

تعرضت صافيناز لازمة بسبب مشروعية إقامتها بمصر، وكان من المفترض أن تسافر إلى بلدها بسبب إنتهاء فترة الإقامة المتاحة لها بمصر، لكنها عادت وكشفت أنها متزوجة عرفيا من رجل أعمال مصري، والحكومة المصرية لا تعرف شيئًا عن ذلك، لتنهي بذلك مشكلة الإقامة بمصر.



7016352