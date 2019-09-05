مجاميع قبلية مسلحة تحاصر معسكر (بارشيد) المتمرد والمدعوم اماراتيا في المكلا

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عدن - ياسمين التهامي - 8829979مجاميع قبلية مسلحة تحاصر معسكر (بارشيد) المتمرد والمدعوم اماراتيا في المكلا

خاص/

قال مصدر عسكري من معسكر الحمراء غرب المكلا أن مجاميع مسلحة من مديرية ميفعة بمحافظة شبوه تتجمع الان بمحاذاة محافظة حضرموت وتهدد باقتحام المعسكر التابع للواء (بارشيد) الموالي للمجلس الانتقالي المتمرد المدعوم اماراتيا والمحادي لمحافظة شبوة.

وأشار المصدر أن المجاميع القبلية المسلحة تطالب بالأفراج عن 7 من ابناءها أعتقلهم مسلحي مليشيا (بارشيد) صباح الاربعاء.

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وكانت نقطة تابعة ‏للواء المتمرد على الشرعية بدأت الثلاثاء الماضي بمنع مواطنين يمنيين ابناء المحافظات الشمالية من دخول مدينة ‎المكلا باوامر من الضباط الاماراتيين،

وكشفت مصادر محلية عن تحركات للامارات وادواتها في حضرموت بعد فشلهم في مدينة عزان ‎بمحافظة شبوة..ودعا المجلس الانتقالي الانقلابي الى فعالية مؤيدة للامارات في مدينة المكلا رغم قرار اللجنة الامنية برئاسة المحافظ فرج البحسني بمنع اي تجمعات أو فعاليات سياسية حفاظا على استقرار المحافظة.

يذكر أن ‏(لواء بارشيد) المتمرد على الشرعية والمدعوم اماراتيا اغلب منتسبيه من الضالع ويقوده المدعو عبدالدايم محمد صالح الشعيبي، وصلته تعزيزات عسكرية اماراتية عبر مطار الريان الاسبوع الماضي..

وكان وكيل محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش ابلغ الفريق فهد بن تركي لدى لقاءه الاسبوع الماضي في الرياض بان لواء (بارشيد) لايمتثل لاوامر الرئيس ولا قيادة المنطقة الثانية و طالبه بطرده من مدينة المكلا.8829979