شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يكشف عن الجهة المنتصرة في اي مواجهات محتملة في جنوب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5725753قال الصحافي الجنوبي فتحي بن لزرق، اليوم، إن قوات هادي قادرة على بسط سيطرتها على كافة أراضي الجنوب، في ظل التشكيل القائم لقوات المجلس الانتقالي من أحزمة ونخب، كونها محصورة بالقبيلة والمنطقة على عكس قوات هادي.

وأضاف بن لزرق، في منشور على “فيس بوك”، أن أي مواجهة عسكرية محتملة بين قوات هادي والأحزمة والنخب، في حال غياب الطيران ستكون لمصلحة قوات هادي وخلال ساعات، كون المعركة بين قوات من الأحزمة تنطلق من عدن في مقابل كتلة عسكرية من نطاق جغرافي ضخم وواسع.

ورأى أن نقاط القوة حتى اللحظة جغرافيا وسياسيا لاتزال لصالح قوات هادي، وأن المهم في الأمر قدرة فريق سياسي وعسكري على التناغم والعمل بشكل متناسق.

وأكد الصحافي اليمني أن معركة عدن الأخيرة، أثبتت أن أي قوة عسكرية مؤهلة تأهيلا بسيطا يمكنها السيطرة على مدن الجنوب، خلال فترة زمنية لا تزيد عن 48 ساعة.

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واعتبر أن بناء القوات الأمنية من أحزمة ونخب كان هشاً للغاية، اعتمد على كنتونات أمنية أكثر منها عسكرية، متناثرة ومشتتة القيادة، وهي الثغرة التي أسقطت هذا البناء الفضفاض خلال ساعات فقط.

موضحاً أن التشكيل المناطقي والجهوي لهذه القوات تسبب في انحيازها، كلا وفق منطقته وقبيلته، فذهبت بعض النخب والأحزمة لموالاة قيادات هادي والارتماء في أحضانها، وفق المنطق المناطقي، مؤكداً أن هذه القوات لو شُكلت وفق معيار وطني لظلت متماسكة.

وأشار بن لزرق إلى أن تشكيل الأحزمة المختلفة والنخب المتعددة بالشكل الذي هي عليه، وبصورة قبلية ومناطقية وقبلية كان لمصلحة قوات هادي ولم يكن ضدها.

مضيفاً أنه ليس من مصلحة قوات الشرعية دفع الإمارات لتوحيد قوات النخبة والحزام ودمجها، رغم أن الحكومة ظلت تطالب به منذ سنوات.5725753