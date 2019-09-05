شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر في رئاسة الجمهورية الساعات القادمة ستشهد تغيرات كبيرة لصالح الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2848781قالت مصادر خاصة مقربة من رئاسة الجمهورية أن السعودية تسعى لمنع انفصال جنوب اليمن عن شماله لاعتبارات كثيرة تتعلق بين اهداف الرياض وأبوظبي من انشاء التحالف العربي وخوض الحرب ضد الحوثيين وكلاء ايران في اليمن. وأكد المصادر أن السعودية تمارس ضغوظ على الشرعية للقبول بالحوار مع الشرعية وهو ما رفضته الحكومة الشرعية واعتبرته إعتراف بالانقلاب. وأضافت المصادر ل"سقطرى بوست "أن السعودية اشعرت الامارات انها لن تسمح بالانفصال ولكن يمكن ان يتم استيعاب القيادات الجنوبية بالمطالبة الانفصال والتي نفذت انقلاب مسلح ضد الحكومة الشرعية بعدن والجنوب في اطار حكومة وحدة وطنية . وأضافت المصادر أن السعودية لن تتردد في التدخل العسكري لمنع انفصال الجنوب وان الأيام القادمة ستشهد تغيرا على الأرض لصالح الشرعية . الي ذلك قالت مصادر أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى عاصمة شبوة عتق دعما للجيش الوطني .

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