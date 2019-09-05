الميسري يكشف مصير مباحثات جدة ويؤكد أن الجلوس مع الانتقالي قد حسم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

تعهد وزير الداخلية في حكومة هادي، احمد الميسري، بالعودة الى عدن بالقوة او السلام.

وقال من مقر اقامته في الرياض: انه لا مباحثات مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن الجلوس مع الانتقالي على طاولة حوار واحدة أمر محسوم بالنسبة لحكومته.

واشار الى أن الانتقالي ليس سوى عبارة عن أدوات بيد الامارات.

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وأكد الميسري في تسجيل صوتي أن الحوار – الذي لم يعقد حتى الان بصورة علنية في جدة رغم وصول وفد الانتقالي قبل ايام – اذا ما تم فسيكون مع دولة الإمارات كونها صاحبة الأدوات العسكرية في الجنوب وتحت اشراف السعودية باعتبار ان الامارات هي الطرف الاساسي في النزاع الحاصل .

وقال: “الانتقالي” إلا واجهة لانفلاب الامارات وما مليشيات الاحزمة والنخب إلا أدوات عسكرية تتبع الامارات.

وتوعد الميسري بالعودة إلى عدن بالسلم أو بالحرب مؤكداً ان جيشه جاهز وقادر على خوض معركته حسب زعمه.

وتتناقض تصريحات الميسري مع الانباء السعودية التي تحدثت امس الاربعاء عن بدء مباحثات غير مباشرة بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي.