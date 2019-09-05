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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد ساعات من اعلان تمرده على الشرعية .. مجاميع قبلية تحاصر معسكر «بارشيد» في المكلاء

قال مصدر عسكري من معسكر الحمراء غرب المكلا أن مجاميع مسلحة من مديرية ميفعة بمحافظة شبوه تتجمع الان بمحاذاة محافظة حضرموت وتهدد باقتحام المعسكر التابع للواء (بارشيد) الموالي للمجلس الانتقالي المتمرد المدعوم اماراتيا والمحادي لمحافظة شبوة.

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