شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الرئاسة اليمنية تكشف عن متغيرات طارئة ومفاجئات صادمة ستشهدها الساعات القادمة ..ما الذي سيحدث ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرئاسة اليمنية تكشف عن متغيرات طارئة ومفاجئات صادمة ستشهدها الساعات القادمة ..ما الذي سيحدث ؟

قالت مصادر خاصة مقربة من رئاسة الجمهورية أن السعودية تسعى لمنع انفصال جنوب اليمن عن شماله لاعتبارات كثيرة تتعلق بين اهداف الرياض وأبوظبي من انشاء التحالف العربي وخوض الحرب ضد الحوثيين وكلاء ايران في اليمن.

------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• عاجـــل : السعودية تعلن حالة الطوارئ وتستعين بـ"الصخرة السوداء" ..و بن سلمان في واجهة الاحداث .. ورويترز تكشف التفاصيل الطارئة

• الإفتاء المصري يُوضح حكم حب المرأة المتزوجة لغير زوجها .. "لا تأثم بل قد تُثاب"..الإفتاء المصري يُوضح !؟

• عاجـــل : الرئاسة اليمنية تكشف عن متغيرات طارئة ومفاجئات صادمة ستشهدها الساعات القادمة ..ما الذي سيحدث ؟

Advertisements

• عاجـــل : مدينة الدمام السعودية تصحو على فاجعة مرعبة ..القبض على سائق حافلة للطالبات أعترف بـ 200 جريمة معاشرة جنسية مع قاصرات وبالغات ..شاهد الصور والمقاطع الصادمة التي تم العثور عليها في هاتفه

----------------------------------------

وأكد المصادر أن السعودية تمارس ضغوظ على الشرعية للقبول بالحوار مع الشرعية وهو ما رفضته الحكومة الشرعية واعتبرته إعتراف بالانقلاب.

وأضافت المصادر ل"سقطرى بوست "أن السعودية اشعرت الامارات انها لن تسمح بالانفصال ولكن يمكن ان يتم استيعاب القيادات الجنوبية بالمطالبة الانفصال والتي نفذت انقلاب مسلح ضد الحكومة الشرعية بعدن والجنوب في اطار حكومة وحدة وطنية .

وأضافت المصادر أن السعودية لن تتردد في التدخل العسكري لمنع انفصال الجنوب وان الأيام القادمة ستشهد تغيرا على الأرض لصالح الشرعية .

الي ذلك قالت مصادر أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى عاصمة شبوة عتق دعما للجيش الوطني .