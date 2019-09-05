شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مدينة الدمام السعودية تصحو على فاجعة مرعبة ..القبض على سائق حافلة للطالبات أعترف بـ 200 جريمة معاشرة جنسية مع قاصرات وبالغات ..شاهد الصور والمقاطع الصادمة التي تم العثور عليها في هاتفه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مدينة الدمام السعودية تصحو على فاجعة مرعبة ..القبض على سائق حافلة للطالبات أعترف بـ 200 جريمة معاشرة جنسية مع قاصرات وبالغات ..شاهد الصور والمقاطع الصادمة التي تم العثور عليها في هاتفه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الدمام السعودية تصحو على فاجعة مرعبة ..القبض على سائق حافلة للطالبات أعترف بـ 200 جريمة معاشرة جنسية مع قاصرات وبالغات ..شاهد الصور والمقاطع الصادمة التي تم العثور عليها في هاتفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.