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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدق او لا تصدق .. هذه الفتاة حفيدة الفنانة هيفاء وهبي .. شاهد كيف ظهرت ..(صور)

نشرت ” زينب فياض ” الإبنة الوحيدة للفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا لابنتيها ” رهف و دانييلا ” .

واللاتي ظهرن بها بإطلالة عفوية وهما يرتديان ملابس قصيرة وبشكل انيق .. وبدا الشبه الكبير بينهما وبين جدتهما الفنانة هيفاء وهبي .

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ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا بكثافة مع حركات الطفلتين وصورهما الجميلة التي التقطتها لهما زينب بنفسها .

وانهالت التعليقات التي عبر المتابعين من خلالها عن جمالهن .

يذكر أن زينب فياض هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول ” نصر فياض ” والتي تزوجته في صغرها .. ثم تنازلت عنها من أجل الطلاق ودخول عالم الفن .