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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت اعتزالها الرقص ، وظهرت بملابس الحمام الفاضحة ..شاهد الفنانة صافيناز في ظهور الاباحي الجديد .."صور"

نشرت الفنانة والراقصة الاستعراضية صافيناز، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بـ"روب الاستحمام"، وأوضحت أنها تتواجد في الإسكندرية، وبذلك تكون نفت الأخبار الت تدوالها حول هروبها من مصر.

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قصة هروب صافيناز من مصر

القصة بدأت خلال الأيام الماضية، حيث انتشر أخبارا تفيد بهروب صافيناو من مصر، واعتزالها للرقص تماما،، وذلك على خلفية الأزمات التي تتعرض لها.