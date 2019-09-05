شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ..قيادي جنوبي بارز يكشف عن "4" اوراق حاسمة يمتلكها الرئيس "هادي " للرد القوي على "الإمارات ويتهمة باضعاف اليمن ارضا وانسانا (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالب عضو مجلس الشوري اليمني " علي حسين البجيري " الرئيس هادي باستخدام الاوراق التي يمتلكها بصفته الرئيس الشرعي لليمن لوضع حد لانتهاكات وتدخلات الامارات في الجنوب واليمن .

واعتبر البجيري في تصريحات لـ الجزيرة أن الرئيس هادي يمتلك عدة اوراق فاعلة لوقف انتهاك سيادة اليمن واحتلال الجنوب من قبل الامارات وفرض الوصاية عليه من قبل التحالف .

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واشار الى أن الرئيس الشرعي يستطيع طلب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والتحدث معهم بشفافية عما يحاك ضد اليمن من مؤامرة من قبل الامارات بموافقة وصمت السعودية يمتلك القدرة والحق الشرعي في ان يوجه انذار لدول التحالف بمغادرة اليمن وسحب جنودها والياتها .

ولفت البجيري الى ان من ضمن الاوراق التي يمتلكها الرئيس هادي ان يصدر قرار بقطع العلاقات مع الامارات وانه في اسوا الاحوال يستطيع ان يوجه دعوة للشعب اليمني للخروج للدفاع عن ارضه ضد محاولات الاحتلال الإماراتي .

وأتهم عضو مجلس الشوري الرئيس هادي باضعاف اليمن ارضا وانسانا كونه يقف عاجزا ولم يستخدم اي من الاوراق التي يمتلكها بصفته الرئيس الشرعي لليمن .