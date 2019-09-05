ورد للتو : الشرعية تواصل الإطاحة بالرؤوس الكبيرة في الدولة الذين تواطئوا مع المتمردين (الاسم+تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أقالت الشرعية اليمنية يوم الأربعاء قائد كبير في وزارة الداخلية، متورط بدعم ميلشيا التمرد لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي. وأصدر وزير الداخلية أحمد الميسري قرارا يقضي باقالة الرائد أحمد طالب المرزوقي من قيادة القوات الخاصة بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وعين الميسري بدلا عن المرزوقي العقيد عبدربه لعكب. ويعد المرزوقي أول من سلم مواقع تتبع اللجنة الأمنية بشبوة للنخبة شرق مدينة عتق وسهل تمركز ميليشيا الانتقالي في معسكر القوات الخاصة لمهاجمة منزل المحافظ.

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