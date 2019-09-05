شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وخطير ..الشرعية تباغت فيصل القاسم في قناة الجزيرة القطرية بخطاب ناري ومزلزل (نص الخطاب الناري) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استنكر النقيب وضاح سالم فارع طالب مدير المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اقحام اسم مستشار وزير الداخلية الخضر جديب وتوجيه تهمة الارهاب من قبل أحد الصحفيين الفلسطينيين والذي يدعى نضال السبع في برنامج الاتجاه المعاكس التي تبثه قناة الجزيرة.

وأكد النقيب وضاح سالم فارع طالب مدير المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في تصريح خاص لموقع وزارة الداخلية حق الوزارة بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومقاضاة كلا من الصحفي نضال السبع والصحفي صلاح بن لغبر اللذان أساءا لمهنيتهم والأمانة الصحفية ورسالتها النبيلة.

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وأكد مدير المكتب الإعلامي النقيب وضاح فارع بأن وزارة الداخلية تؤكد بأن ما تتناوله وسائل الإعلام المعادية للحكومة الشرعية والمليشيا الانقلابية للانتقالي ومن ورائهم دولة الامارات العربية المتحدة وغيرهم ماهي إلا أكاذيب وفبركات عارية من الصحة تهدف من ورائها تلك المطابخ والابواق الإعلامية إلصاق تهمة الارهاب لقيادة وزارة الداخلية .

وأوضح أن الملف الأمني للخضر جديب تم أغلاقه مع الأجهزة الأمنية ممثلة بالأمن السياسي بقيادة اللواء غالب القمش وتحت إشراف مباشر من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وذلك في شهر مايو من العام 2008م .

وأضاف النقيب أنه ومنذ ذلك التاريخ فقد أصبح الخضر جديب خارج الجماعات الجهادية وألتزم بالنظام والقانون ولم يسجل عليه إي تجاوز طيلة هذه الفترة حتى اليوم وعمل ضمن مؤسسات الدولة ككادر وطني يخدم بلده وأمنه واستقراره … لاسيما وأن هذا الأمر لم يسري على الخضر جديب وحسب وإنما جرى على عدد من كوادر وقيادات الجهاديين بأتفاق عالي المستوى وبإشراف وتوجيهات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح .

وتابع: وعليه فقد تم تقديم ملفه للجهات المختصة بمكافحة الارهاب في المملكة العربية السعودية وكذا الأجهزة المعنية بمكافحة الارهاب في الولايات المتحدة الامريكية وتمت الموافقة والقبول لملفه دون اي اعتراض وتم استيعاب الخضر جديب للعمل مع وزير الداخلية كأحد قيادات المقاومة الشعبية والقيادات الأمنية في عدن وأبين والمحافظات الجنوبية الذين تم ترتيب عملهم حسب توجيهات فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار النقيب وضاح فارع إلى ان الأسلوب الرخيص والعهر الإعلامي التي تمارسه دولة الامارات العربية المتحدة ومن ورائها مليشياتها ومرتزقتها بما يسمى بالمجلس الانتقالي والتحريض على القيادات اليمنية أنما تندرج ضمن الاكاذيب والفبركات الإعلامية التي توجهها للكثيرين من القيادات اليمنية التي قالت لا لجنوب القرية والمناطقي الدموي العبثي وان الجنوب لليمن كاملا ولا يمكن لأحد أن ينفرد بحكم الجنوب أو اليمن أو ان يستأثر به لقرية معينة أو زريبة من الزرائب.