شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الميسري يباغت هادي والملك سلمان وعيدروس الزبيدي ويكشف سر خطير عن قوات الانتقالي ويقدم عرض مغري جدا لولي عهد ابو ظبي (شاهد العرض المغري بالفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري ان اي حوار سياسي يجب ان يتم مع دولة الامارات العربية المتحدة وليس مع المجلس الانتقالي.
وقال الميسري ان الإمارات هي الطرف الاساسي في النزاع الحاصل في عدن متهما قيادات الانتقالي بانهم مجرد ادوات.
الميسري اكد ان الدولة ستواصل جهدها لبسط سيطرتها على عدن وكافة المحافظات الاخرى.
وقال الميسري ان معركة عدن الاخيرة اثبتت ضعف القوات التابعة للمجلس الانتقالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الميسري يباغت هادي والملك سلمان وعيدروس الزبيدي ويكشف سر خطير عن قوات الانتقالي ويقدم عرض مغري جدا لولي عهد ابو ظبي (شاهد العرض المغري بالفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.