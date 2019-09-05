شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ...مخطط إماراتي رهيب يجعلها تترك كل المحافظات الجنوبية وتباغت الشرعية بهذا العمل الذي اربك قوات الجنرال الاحمر وكل القيادات العسكرية التابعة للشرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - خصص برنامج " للقصة بقية " الذي تقدمة الاعلامية الجزائرية الشهيرةآ بقناة الجزيرة " فيروز زياني "آ حلقتة الحوارية هذا الاسبوع لتسليط الضوء على مخطط الامارات داخل اليمن على ضوء ما يحدث في عدن وجنوب اليمن .

وكشف مداخلات لاحد الناشطين بتعز عن مخطط اماراتي يتجاوز مجرد تقسيم اليمن الى دولتين في الشمال والجنوب منوها الى أن الامارات بدأت تنفذ مخططآ بتعز يهدف الى اعادة التقسيم الديمغرافي لمدينة تعز وريفها " الحجرية ". .

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

ولفت الى أن المخطط الاماراتي يهدف الى تسليم الساحل الغربي لقوات مموله منها بقيادة شقيق نجل الرئيس الراحلآ العميدآ " طارق محمد عبدالله صالح " فيما يهدف الى تمكين ميلشيا " ابو العباس " من اجزاء في تعز وتقاسم مناطق حيوية في جنوب اليمن بينها وبين السعودية حيث تطمع ابوظبي في السيطرة على الجزر والمرافيء والمواني اليمنية التي تدخل في طريق الحديده .