شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وخطير..الامارات تسبق الجميع وتوجه ضربة تقصم ظهر السعودية والشرعية وتقدم للانتقالي ورقة قوية ورابحة والرئيس هادي محاصر وممنوع من الكلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements لق وزير الثقافة اليمني السابق خالد الرويشان على اللقاء الذي جمع المجلس الانتقالي بمسؤول روسي كبير واهمية ذلك اللقاء وقال الرويشان

بينما هادي محاصرٌ في قصره في الرياض

الإمارات تجمع روسيا بالانتقالي!

لأن روسيا رئيسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر الحالي!

الإمارات تسبق الكل وتجمع روسيا بالانتقالي في أبوظبي!

هكذا الشغل لتقسيم اليمن على كل الجبهات عسكرية وسياسية واقتصادية!

الإمارات تركت كل قضايا العرب والعالم وتفرغت تماما لضرب اليمن وتقسيمه!

قبل يومين جمعت الإمارات في أبوظبي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بوفدٍ من قيادة المجلس الانتقالي برئاسة عدنان الكاف.

يحدث ذلك بينما الرئيس هادي محاصرٌ في قصره في الرياض! ممنوعٌ حتى من الكلام! مابالك أن يلتقي سفراء الدول العظمى!

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