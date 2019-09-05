636 انتهاكًا حوثيًا في 7 محافظات خلال أسبوع واحد فقط

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636 انتهاكا حوثيا في7 محافظات خلال أسبوع واحد فقط

الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي، 636 انتهاكًا لحقوق المدنيين في 7 محافظات يمنية خاضعة لسيطرتها، خلال أسبوع واحد فقط.



وقال التقرير الأسبوعي للشبكة الذي أصدرته، الأربعاء، إن فريقها الميداني رصد مقتل 34 مدنيًا وإصابة 36 آخرين من قبل الميليشيات الحوثية، بينهم نساء وأطفال في محافظات الحديدة، إب، حجة، البيضاء، الضالع، عمران وتعز، خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 2 سبتمبر الجاري.

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ولفت التقرير إلى وجود 12 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين في محافظات ذمار وإب وصنعاء والحديدة، واستمرار الميليشيات الحوثية في بيع المساعدات الإغاثية في الأسواق السوداء وحرمان المستحقين منها، وإجبار 50 أسرة في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية لهم.

كما تم رصد 19 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين وإحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال محافظة إب، كما سجل 20 حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين من قبل قيادات حوثية في محافظة إب خلال الأسبوع ذاته، ونهب منزل أحد المغتربين والاعتداء على النساء.