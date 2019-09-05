شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : تحركات عسكرية مفاجئة في مدينة عتق .. وتوجيهات حاسمة لقوات الشرعية .. ومصادرتكشف ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1447633استأنفت قيادة أمن محافظة شبوة اليوم الأربعاء العمل بقرار منع حمل السلاح داخل مدينة عتق المركز الإداري للمحافظة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للشرطة والامن بالمحافظة العميد عوض مسعود الدحبول في تصريح صحفي لوكالة - سبأ الرسمية، أكد على أهمية استئناف العمل بالقرار ، منوها بأنه يأتي تنفيذا لتعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري وقرارات اللجنة الأمنية بالمحافظة التي قضت بضرورة مواصلة العمل لمنع حمل السلاح داخل المدينة التي شهدت عودة للظاهرة عقب عدوان مليشيا الانتقالي المدعوم من الامارات.

وذكر أن انتشار الدوريات ورجال الأمن في مختلف شوارع المدينة، للحفاظ على الأمن والاستقرار فيها وضمان خلوها من المظاهر المسلحة ، مشيدا باستجابة المواطنين وتعاونهم مع رجال الأمن في تنفيذ القرار.

وأهاب الدحوبل بالمواطنين بضرورة الالتزام بقرار منع حمل السلاح داخل المدينة ، مشيرا بان اي مخالفة لذلك ستعرض صاحبها للمسألة القانونية .

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وجدد العميد الدحبول تأكيده على جاهزية رجال الأمن وعلى مدار الساعة للتعامل مع البلاغات الواردة لهم بصورة مباشرة .

وناشد الجميع على ضرورة الابلاغ عن اية اختلالات أو حوادث أمنية بالاتصال على الرقم 200763 او 199.

هذا وعززت قوات أمنية وعسكرية من انتشارها في مديريات المحافظة في سبيل تأمينها من اي اختراقات أمنية.1447633