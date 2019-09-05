شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محمد بن زايد يستفز اليمنيين قبل قليل بتغريدة نارية.. وهكذا جاءه الرد الصاعق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6766324بعد رمي صوره بالاحذية في عدة عواصم عالمية بسبب جرائمه الإرهابية في اليمن.. ظهر محمد بن زايد قبل قليل ليغرد على تويتر، متهما الشرعية بنكران الجميل ومستعرضا قتلى الإمارات في مأرب.

وقال بن زايد في تغريدة رصدها محرر "بويمن" :‏حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة... خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".

وفي أول رد يمني، علق الصحفي اليمني، احمد هزاع قائلا: "‏‎‎٦٨ صريع اماراتي في اليمن لم يموتوا في الجبهات ولافي الحدود بل ماتوافي ثكناتهم تحت المكيفات".

وأضاف: "اعطت الامارات احداثياتهم للحوثي كي يقتلهم لتكون دمائهم حسب عقلية عيال زايد ثمنا للتراب اليمن وهي تريد اليوم بدلهم 555 الف كيلو متر مربع وغاراتهاكما قال وزير الدولة قتلت ٤الف جندي في نهم".6766324