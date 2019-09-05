شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : دقة ساعة الصفر .. السلاح الذي سيقصم ظهر الامارات يصل اخيرا إلى يد قوات الجيش الوطن في شبوة .. وقرار جمهوري للرئيس هادي سيثلج صدور كل اليمنيين ..«صور وتفاصيل اخر التطورات الطارئة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2455832كشفت مصادر محلية عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدينة عتق، عصر اليوم الأربعاء. وقال سكان محليون ان قوات عسكرية وصلت الى عتق على ظهر قاطرات. وتضم التعزيزات العسكرية دبابات، وناقلات جند، وسلاح كاتيوشا. وتمركزت القوات في محور عتق. Advertisements وقال مصدر عسكري ان هذه القوات ستواصل طريقها صوب ابين. كما وصلت اليوم كمية من الصواريخ ومضادات الطيران إلى مدينة عتق لتعزيز تسليح قوات الجيش الوطني وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع بدء حوار غير مباشر بين الحكومة الشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عبر وسيط سعودي. 2455832

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : دقة ساعة الصفر .. السلاح الذي سيقصم ظهر الامارات يصل اخيرا إلى يد قوات الجيش الوطن في شبوة .. وقرار جمهوري للرئيس هادي سيثلج صدور كل اليمنيين ..«صور وتفاصيل اخر التطورات الطارئة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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