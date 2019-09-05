شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد عماني قوي على دعم الإمارات للانفصاليين وقصف قوات الجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5689104

عاجل.. انفجار عنيف يهز الامارات وحرائق مروعة تلتهم اكثر من 100 سيارة.. كارثة مفزعة تهدد ابو ظبي.. فيديو

عاجل وخطير ..مصرع رئيس المجلس الانتقالي والوفد المرافق له بعد تحطم الطائرة الاماراتية التي كانت تقل الوفد الى ابو ظبي

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أبلغت سلطنة عمان، اليوم الاربعاء 4 سبتمبر/أيلول، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، موقفها من تمرد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، واعتداء الطيران الاماراتي على قوات الجيش الوطني في ”عدن“ و ”أبين“.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، بسفير سلطنة عمان لدى الرياض الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

وناقش الطرفان التمرد المسلح للمجلس الانتقالي وتبعات الاستهداف الاماراتي السافر للجيش الوطني في عدن وابين اثناء قيامه بواجبه الوطني في الحفاظ على امن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

وأشار ”الحضرمي“ الى الانتهاكات التي يقوم بها المجلس الانتقالي ضد المدنيين في عدن وابين، لافتاً الى جهود الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات من اجل إنهاء التمرد المسلح.

من جانبه، اكد السفير العماني، موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية ووقوفها الى جانب الشعب اليمني وجهودها في سبيل استقرار الأوضاع في اليمن.5689104