شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار عنيف يهز الامارات وحرائق مروعة تلتهم اكثر من 100 سيارة.. كارثة مفزعة تهدد ابو ظبي.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5891967 عاجل.. انفجار عنيف يهز الامارات وحرائق مروعة تلتهم اكثر من 100 سيارة.. كارثة مفزعة تهدد ابو ظبي.. فيديو عاجل وخطير ..مصرع رئيس المجلس الانتقالي والوفد المرافق له بعد تحطم الطائرة الاماراتية التي كانت تقل الوفد الى ابو ظبي Advertisements تسبب حريق مركب في ميناء الشارقة، بالإمارات، في تلف أكثر من 100 مركبة متنوعة. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن حريقا نشب مساء أمس الثلاثاء في مركب خشبي مخصص للنقل البحري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب في احتراق وتلف أكثر من 100 مركبة متنوعة، ولفتت إلى أن فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أية إصابات. وقالت الصحيفة إن عمليات التبريد استمرت لساعات، وتم إحالة موضوع الحريق للشرطة لمعرفة أسباب الحريق. 5891967 5891967

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