الفار هادي يقيل مسؤوبين في حكومته واخرين يهاجمون حزب الاصلاح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

تصاعدت حدة الخلافات والانشقاقات داخل حكومة المرتزقة على خلفية الصراع الدائر بين فصائل المرتزقة جنوب اليمن.

حيث شرع الفار هادي في اقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة بسبب ما اسمته وسائل اعلامية تابعة للمرتزقة “ولائها للإمارات”.

واقال الفار هادي، مدير الأمن السياسي في شبوة العميد صالح علي لمروق كما اقال قائدي الشرطة العسكرية وجهاز الاستخبارات العسكرية

وبحسب مصادر مطلعة فإن اقالة لمروق ستتبعها اقالات لعدد من القيادات في باقي المحافظات.

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الى ذلك هاجم وزير حقوق الإنسان، في حكومة المرتزقة، محمد عسكر، القيادي في حزب الاصلاح عبدالمجيد الزنداني، اثر فتوى اطلقها الاخير بإسم “هيئة علماء اليمن ” والتي دعا فيها الى ما سماه “الجهاد” ضد مليشيات الامارات في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وقال محمد عسكر، على حسابه في تويتر: “ليس في الإسلام كهنة ولا رجال دين، لذا أصبح تحديد حدود الفتوى في المجال العام من المصالح العامة”.

واثارت إنتقادات عسكر، غضب عدد من اعضاء حكومة المرتزقة المحسوبين على حزب الاصلاح، كما شن ناشطوا الاصلاح على التويتر حملة ضد عسكر اتهموه فيها بالمجوسية وبالعمالة لايران حسب وصفهم.