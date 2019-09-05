شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رد سعودي قوي على رسالة الشكر التي وجهها هاني بن بريك للمملكة : «انت تشبه السارق الذي يتم ضبطه متلبسا فيقول اردت الاحتفاظ بالمال لأجلك) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رد سعودي قوي على رسالة الشكر التي وجهها هاني بن بريك للمملكة : «انت تشبه السارق الذي يتم ضبطه متلبسا فيقول اردت الاحتفاظ بالمال لأجلك)

وجه الصحفي السعودي منصور الخميس عدة رسائل قوية للمدعو هاني بن بريك ، وذلك ردا على تغريدته التي وجه فيها الشكر للسعودية والامارات .

وقال الصحفي منصور الخميس في سلسلة تغريدات رصدها موقع " صوت المغتربين " موجها كلامه لهاني بن بريك : ( الشكر يكون بعدم الانقلاب على الحكومة الشرعية و الانسحاب من المقرات الحكومية وإنهاء المظاهر المسلحة التي تقوم بها جماعتك في عدن وتوحيد الجهود لتحرير اليمن من الحوثي. نريد أفعالاً يابن بريك وليس مجرد أقوال وشعارات لا تغني ولا تسمن من جوع. وحدة اليمن لا مساومة عليها .) ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : السعودية تعلن حالة الطوارئ وتستعين بـ"الصخرة السوداء" ..و بن سلمان في واجهة الاحداث .. ورويترز تكشف التفاصيل الطارئة • عاجـــل : الشرعية تتلقى خبر صادم وصفعة مؤلمة .. انقلاب عسكري وتمرد جديد في اكبر محافظة جنوبية ..وغدا ستكون المفاجأة ..ما الذي يحدث !؟ Advertisements وردنا الان : تطورات طارئة في عدن .. الامارات تتحدى الشرعية وترد على تصريحات الميسري بهذة الخطوات .. • حادثة تهز المملكة .. القبض على ممرضة وصديقتها تمارسان الجنس مع شابين داخل المستشفى ..«صور وتفاصيل» ---------------------------------------- وفي تغريدة اخرى ، خاطب الصحفي السعودي بن بريك بقولة : (تقول يا بن بريك "نشكر السعودية والإمارات وكل رجالهم الذين يعملون مواصلين الليل بالنهار منذ إنطلاقة عاصفة الحزم وتحملوا كل الصعاب إخلاصا لله وقياما ووفاء بالمهام الموكلة من القيادتين الرشيدتين" وهذا صحيح والان يعملون ليل نهار لإنهاء انقلابك. )

واضاف في تغريدة ثالثة : ( يضحكني بن بريك عندما يستخف بمؤيديه فيصدقونه. كالسارق الذي يسرق مالك فعندما تضبطه متلبساَ بالجريمة يقول لك فقط أردت أن احتفظ بالمال لأجلك فتضحك لأنك تعلم أنه سارق وتعلم أنه يعلم أنه سارق وتعلم أنه يعلم أنك تعلم أنه سارق.)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رد سعودي قوي على رسالة الشكر التي وجهها هاني بن بريك للمملكة : «انت تشبه السارق الذي يتم ضبطه متلبسا فيقول اردت الاحتفاظ بالمال لأجلك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.