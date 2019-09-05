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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحي بن لزرق : لهذة الاسباب ، القوات الحكومية ستحسم اي مواجهة عسكرية قادمة مع المجلس الانتقالي خلال ساعات فقط !

قال الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق ان اي مواجهة عسكرية محتملة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي ستكون محسومة خلال ساعات فقط لصالح القوات الحكومية في حال غياب الطيران الاماراتي ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : السعودية تعلن حالة الطوارئ وتستعين بـ"الصخرة السوداء" ..و بن سلمان في واجهة الاحداث .. ورويترز تكشف التفاصيل الطارئة • عاجـــل : الشرعية تتلقى خبر صادم وصفعة مؤلمة .. انقلاب عسكري وتمرد جديد في اكبر محافظة جنوبية ..وغدا ستكون المفاجأة ..ما الذي يحدث !؟ Advertisements وردنا الان : تطورات طارئة في عدن .. الامارات تتحدى الشرعية وترد على تصريحات الميسري بهذة الخطوات .. • حادثة تهز المملكة .. القبض على ممرضة وصديقتها تمارسان الجنس مع شابين داخل المستشفى ..«صور وتفاصيل» ---------------------------------------- واوضح بن لزرق ان السبب في ذلك هو ان المواجهة ستكون بين قوات من الاحزمة تنطلق من عدن في مواجهة كتلة عسكرية من نطاق جغرافي ضخم وواسع. وفي تغريدة اخرى رصدها موقع "صوت المغتربين" قال بن لزرق ان معركة "عدن" الأخيرة اثبتت ان أي قوة عسكرية نظامية مؤهلة تأهيلا بسيطا يمكن لها السيطرة على مدن الجنوب خلال فترة زمنية لاتزيد عن 48 ساعة. واوضح الصحفي فتحي بن لزرق ان نقاط القوة حتى اللحظة جغرافيا وسياسيا لاتزال لصالح الحكومة الشرعية والمهم في الأمر قدرة فريق سياسي وعسكري التناغم والعمل بشكل متناسق.

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