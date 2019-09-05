شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تعلن حالة الطوارئ وتستعين بـ"الصخرة السوداء" ..و بن سلمان في واجهة الاحداث .. ورويترز تكشف التفاصيل الطارئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تعلن حالة الطوارئ وتستعين بـ"الصخرة السوداء" ..و بن سلمان في واجهة الاحداث .. ورويترز تكشف التفاصيل الطارئة

نشرت وكالة رويترز تقرير صحفي، يكشف أن المملكة العربية السعودية، بدأت في الاستعانة بخدمات من وصفت بـ"الصخرة السوداء"، وكشفت أسرار جديدة عن لجنة ترفع تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



وأفادت الوكالة عن المتحدثة باسم شركة "بلاك روك" (الصخرة السوداء)، تأكيدها أنها فتحت لأول مرة مكتبا لها في السعودية.

------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• عاجـــل : السعودية تعلن حالة الطوارئ وتستعين بـ"الصخرة السوداء" ..و بن سلمان في واجهة الاحداث .. ورويترز تكشف التفاصيل الطارئة

• عاجـــل : الشرعية تتلقى خبر صادم وصفعة مؤلمة .. انقلاب عسكري وتمرد جديد في اكبر محافظة جنوبية ..وغدا ستكون المفاجأة ..ما الذي يحدث !؟

وردنا الان : تطورات طارئة في عدن .. الامارات تتحدى الشرعية وترد على تصريحات الميسري بهذة الخطوات ..

• حادثة تهز المملكة .. القبض على ممرضة وصديقتها تمارسان الجنس مع شابين داخل المستشفى ..«صور وتفاصيل»

----------------------------------------

Advertisements



وأوضحت المتحدثة باسم "بلاك روك" أن مكتب الرياض سيساعد الحكومة السعودية في برامج الإصلاح الحكومية، وتعد شركة "بلاك روك"، أكبر مدير لصناديق الاستثمار في العالم.



كما يتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع "بلاك روك"، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار، نظرا لتأثيرها على العديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.



وأشارت المتحدثة باسم الشركة أن مكتب الرياض، افتتح حديثا، ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقا لدى مورجان ستانلي وجدوى الاستثمار.



وكانت خطط فتح مكتب في السعودية قد أُعلنت في 2017 مع بدء الرياض في التودد إلى المستثمرين، لدعم مساعيها لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

أسرار اللجنة

كما نشرت وكالة "رويترز" تقريرا منفصلا، تحدثت فيه تغييرات كبرى، شهدتها اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم "أرامكو" السعودية للاكتتاب العام.

ونقلت "رويترز" عن 5 مصادر مطلعة قولهم إن رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي ياسر الرميان، تولى رئاسة اللجنة المشرفة على خطط طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، قبل تعيينه رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة.

وأبلغت المصادر "رويترز" أن ياسر الرميان، تسلم مسؤولية اللجنة من وزير المالية محمد الجدعان في يوليو/ تموز، مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.

وأحال المتحدث باسم صندوق الثروة، صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الاستفسارات التي طرحتها "رويترز" إلى أرامكو، التي أحجمت بدورها عن التعليق، ولم ترد كذلك وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعليق، من رويترز.

وأشارت "رويترز" إلى أن اللجنة التي تولى الرميان رئاستها ترفع تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ويرغب ولي العهد السعودي في بيع 5% في أرامكو، في إطار خطة طموح لتحويل اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والحد من اعتماده على إيرادات الخام.

وقالت "رويترز" إن تلك الخطوة تعطي مؤشرا مهما على أن المملكة تتأهب لتسريع إدراج محلي لأرامكو، خاصة عقب الاستعانة بالرميان، الذي يمتلك خبرة عريضة في عمليات الطرح الأولي المحلية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.

والرميان هو محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ويقود عملية تحويل الصندوق من شركة قابضة محلية "نعسان" إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة. وحصل الصندوق على حصص في شركة Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية، وشركة Uber Technologies Inc للنقل التشاركي، والتزم بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا SoftBank Group Corp.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قد أكد تعيين ياسر الرميان، رئيساً لمجلس إدارة عملاق النفط السعودي "أرامكو".

وعلق الفالح على تعيين الرميان مغرداً على "تويتر"، وقال "أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح".

وحسب "بلومبرغ" فإن تعيين الرميان يأتي كجزء من استعدادات السلطات السعودية لبيع الأسهم في أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وفقاً للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول إن التعيين يهدف أيضًا إلى فصل وزارة الطاقة عن أرامكو وتجنب أي تضارب في المصالح حيث تستعد الشركة للاكتتاب العام المقبل.